جولات سياحية وترفيهية.. ننشر برنامج محافظة القاهرة لزوار المنتدى الحضري العالمي - مستند

كتب- محمد نصار:

انتهت محافظة القاهرة من إعداد خطة متكاملة تتضمن جولات سياحية وترفيهية للمشاركين في المنتدى الحضري العالمي، وذلك في إطار الترويج لمعالم العاصمة التاريخية ومشروعات التطوير الجارية التي تمت وجار العمل عليها في الوقت الحالي.

وبحسب الدليل الإرشادي والذي حصل مصراوي على نسخة منه، توفر هذه الجولات -المصحوبة بمرشدين- استكشافًا غامرًا للقاهرة

وتاريخها الغني وتراثها الثقافي النابض بالحياة.

وتبدأ الرحلة في قلب القاهرة القديمة، حيث قرون من الحرفية والتقاليد، مع الاستمرار في الازدهار، فضلا عن زيارة تجربتي إحياء قرية الفخار ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

وتمتد فعاليات الأجندة خلال الفترة من 5 لـ 7 نوفمبر 2024، لتقديم سلسلة من الأحداث الخاصة والزيارات والجولات الحضرية.

ويشمل جدول الجولات ما يلي:

- جولة سير بصحبة مرشد إلى قرية الفخار بالفسطاط ومركز الحرف التقليدية.

- جولة سير بصحبة مرشد في شارع المعز وخان الخليلي بالقاهرة القديمة.

- أمسية مصرية تقليدية في حديقة الأزهر.

- مهرجان القلعة على مسرح محكى قلعة صلاح الدين.

- زيارات لمدينة القاهرة تعرض تراث المدينة.

وينطلق المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، تحت عنوان "كل شيء يبدأ في المنزل: الإجراءات المحلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، ما يؤكد أهمية إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة من خلال معالجة التحديات الملحة مثل السكن غير المناسب، وارتفاع الفقر في المناطق الحضرية، وتفاقم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية بفعل الأزمات العالمية.

ويوفر المنتدى منصة لتبادل الاستراتيجيات المبتكرة والمبادرات المجتمعية الناجحة التي تعزز التنمية الحضرية المستدامة، وتشجيع التعاون بين الحكومات المحلية والمجتمع المدني والممارسين الحضريين لتسليط الضوء على الحلول القابلة للتنفيذ وتمكين المجتمعات في تشكيل مستقبلها الحضري.