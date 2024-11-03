رئيس "سلامة الغذاء": إقليم كردستان أحد الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفد المديرية العامة للثروة الحيوانية بإقليم كردستان العراق، في إطار زيارة الوفد الحالية لمصر خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر الجاري.

حضر اللقاء من الجانب العراقي المهندس راية سليم، مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان، والمستشار ازاد صابر، مدير عام المتابعة والتخطيط، والمهندس فراس صديق، مدير عام الثروة البيطرية.

كما حضر اللقاء أعضاء من المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومشروع الإصلاح التجاري والتنمية (ترايد) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وعدد من قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

في بداية اللقاء، رحب الهوبي بوفد إقليم كردستان، مشيرًا إلى أهمية إقليم كردستان كأحد الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الهوبي دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرقابي والخدمي للحفاظ على سلامة الغذاء، في ضوء رؤية مصر 2030 ورؤية إفريقيا 2036، مشيرًا إلى جهود الهيئة المستمرة للنهوض بمنظومة سلامة الغذاء.

تناول الاجتماع بحث سبل إعادة فتح أسواق إقليم كردستان أمام صادرات المنتجات الغذائية المصرية ذات الأصل الحيواني المعالجة حراريًا، مثل منتجات الألبان، واللحوم، والدواجن المصنعة، والبيض المبستر، حيث استعرض الهوبي، منهجية وآلية عمل الهيئة في الرقابة على جميع المنتجات الغذائية، بدءًا بالمادة الخام المستخدمة في التصنيع، مرورًا بالعمليات التصنيعية، وانتهاءً بالمنتج النهائي المعد للتداول، وكذلك طرق وآليات التحاليل للوقوف على ثبات وفاعلية تطبيق نظم سلامة الغذاء.

ومن جانبه، أشاد مدير الثروة الحيوانية في حكومة إقليم كردستان، بدور هيئة سلامة الغذاء بمصر كهيئة معنية بإدارة منظومة إنتاج وتداول الغذاء، معربًا عن حرص إقليم كردستان على تعزيز أواصر التعاون المشترك.

وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل العقبات أمام نفاذ الصادرات الغذائية بين مصر وكردستان خلال المرحلة المقبلة.