أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يسود غدًا الجمعة، طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
كما كشفت عن تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وأشارت إلى هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد.
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة كالتالي:
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