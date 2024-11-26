هبة عوف: المراهنات فساد مالي وأخلاقي يهدد المجتمعات

كتب- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن فكرة تأسيس شركات المراهنات تعد مخالفة صريحة لتعاليم الشريعة الإسلامية، مشددة على أن المراهنات تدخل تحت مظلة "الميسر" المحرم في الإسلام، كما ورد في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (المائدة: 90).

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، في تصريحات لها، أن المراهنات تقوم على استغلال أموال الناس بطرق غير مشروعة، حيث تعتمد على الحظ والمغامرة دون أي جهد حقيقي أو قيمة مضافة، مما يؤدي إلى نشر الفساد المالي والأخلاقي داخل المجتمع.

وأضافت: "تأسيس شركات للمراهنات لا يهدد فقط القيم الإسلامية، بل يعزز أيضًا ثقافة الكسب السريع وغير المشروع، مما يضعف من أخلاقيات العمل والاجتهاد. كما أن لهذه الشركات تأثيرًا سلبيًا على العلاقات الاجتماعية، حيث تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس بسبب الخسارة والربح".

ودعت إلى ضرورة التصدي لهذه الأفكار التي تتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الإسلام يدعو إلى استثمار الأموال في ما ينفع الناس وينهض بالمجتمع، وليس في ما يفسده أو يهدم قيمه.

واختتمت بالقول: "المجتمع بحاجة إلى نشر ثقافة العمل والإنتاج بدلًا من الانجراف وراء هذه الظواهر السلبية التي تهدم الأفراد والأسر على حد سواء".