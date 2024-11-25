من هو أحمد المسلماني بعد تعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام؟
كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل الهيئة الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني.
السيرة الذاتية لـ أحمد المسلماني
أولًا: التعليم والمسيرة المهنية
- تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1992.
- عمل باحثًا مساعدًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
- شغل منصب رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية بعد أن عمل في مؤسسة الأهرام.
- اشتهر ببرنامجه التلفزيوني "الطبعة الأولى" الذي بدأ عرضه في 2008.
ثانيًا: الأدوار الاستشارية
- عمل مستشارًا للعالم المصري الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل.
- شغل أيضًا منصب مستشار للرئيس السابق عدلي منصور.
ثاليًا: المؤلفات والإنجازات
- كتاب "عصر العلم": قدمه أحمد زويل وكتب مقدمته نجيب محفوظ.
- له العديد من المؤلفات مثل: (الحداثة والسياسة - معالم بلا طريق - مصر الكبرى).
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