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من هو أحمد المسلماني بعد تعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام؟

02:04 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

أحمد المسلماني

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كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل الهيئة الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني.

السيرة الذاتية لـ أحمد المسلماني

أولًا: التعليم والمسيرة المهنية

- تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1992.

- عمل باحثًا مساعدًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

- شغل منصب رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية بعد أن عمل في مؤسسة الأهرام.

- اشتهر ببرنامجه التلفزيوني "الطبعة الأولى" الذي بدأ عرضه في 2008.

ثانيًا: الأدوار الاستشارية

- عمل مستشارًا للعالم المصري الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل.

- شغل أيضًا منصب مستشار للرئيس السابق عدلي منصور.

ثاليًا: المؤلفات والإنجازات

- كتاب "عصر العلم": قدمه أحمد زويل وكتب مقدمته نجيب محفوظ.

- له العديد من المؤلفات مثل: (الحداثة والسياسة - معالم بلا طريق - مصر الكبرى).

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أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي
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