تعليق مصطفى بكري على تغليظ عقوبات جريمة سرقة الكهرباء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن عملية سرقات الكهرباء كبيرة، مشيرا إلى أن مجلس النواب المصري وافق على قانون لتغليظ العقوبات المقررة بشأن جرائم سرقة الكهرباء.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، أن القانون شمل العقوبات بحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مؤكدا أن سرقة الكهرباء مشكلة كبيرة، خاصة أن الفاقد في الطاقة يصل إلى 20%.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزارة الكهرباء تعمل على إستغلال الطاقة الشمسية للبيوت والمصانع، إضافة إلى وجود خطة طموحة للكهرباء الفترة القادمة.

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