وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة ''اقرأ نون السحار'' بمدينة نصر

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مكتبة "اقرأ نون السحار" بمدينة نصر، كبداية للتوسع في إنشاء مكتبات بجوار محطة خدمة chill out، وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة المصرية لدعم المبادرات الثقافية والتعليمية التي تساهم في نشر المعرفة، وتعزيز الثقافة العامة، والتوسع في إتاحة المكتبات لتقديم الخدمات المعرفية للجمهور.

وقال وزير الثقافة، إن افتتاح مكتبة "اقرأ نون السحار" بمدينة نصر، يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل توجيهات القيادة السياسية الرامية لتعزيز البنية الثقافية والتعليمية في مصر، وذلك ضمن رؤية الدولة لتأصيل الثقافة وتنمية المجتمع بما يخدم أهداف الوطن التنموية، فهذه المكتبة تُمثل إضافة نوعية لمكتبات مصر العامة، حيث تقدم بيئة محفزة على القراءة والمعرفة، وتوفر فرصًا واسعة لجميع أفراد المجتمع للوصول إلى روافد الثقافة والعلوم".

وزير الثقافة: الافتتاح يأتي تفعيلًا لرؤية الدولة المصرية الرامية لتعزيز البنية الثقافية

وأشار إلى أن وزارة الثقافة تأخذ على عاتقها إتاحة مثل هذه المساحات الثقافية لجميع فئات المجتمع كفرصة حيوية للوصول إلى المعرفة والموارد التعليمية بشكل مجاني، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الثقافي في مصر وتنميته بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وأكد وزير الثقافة، أن الوزارة، تحرص على فتح آفاق التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالدور الثقافي، لتحقيق التكامل بين الثقافة وغيرها من المجالات كوسيلة لتمكين الفئات المجتمعية المستهدفة، وتطوير قدرات الأفراد، بما يحقق رفع الوعي الثقافي، وكذلك تعزيز أهمية القراءة كجزء من الثقافة المصرية اليومية.

محافظ القاهرة: المكتبة تُعد مركزًا للابتكار الثقافي الذي يعزز الثقافة العامة

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة: " إن هذه المكتبة التي أقامتها الدولة، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنشر المكتبات العامة في الأحياء كافة، إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تقوم به المكتبة في نشر الوعي، وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك لتشجيع النشء على القراءة والبحث ورفع المستوى الثقافي".

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المكتبة تقوم بتقديم مواد تعليمية متميزة وخدمات ثقافية موجهة لجميع الفئات العمرية والمجتمعية في المنطقة بهدف نشر الثقافة والمعرفة، بما يعزز الثقافة العامة ويشجع على التعلم المستمر، ويجعل المكتبة مركزًا للابتكار الفكري والثقافي.

وأوضح محافظ القاهرة أن هذه المكتبة تمثل نموذجًا للتكامل والشراكة البناءة في الإدارة بين الأجهزة التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم اختيار مكان أول مكتبة تقام بالقرب من الهجانة التي تقوم الدولة بتطويرها لخدمة المواطنين فيها، وكذلك لخدمة المناطق المحيطة بها، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الثقافة على زيارات دورية لطلبة المدارس للمكتبة وفق جدول زمني لاستفادة أكبر عدد من الطلاب.

ويأتي هذا الافتتاح بعد جهود حثيثة تضمنت إجراء التجهيزات الفنية المتطورة لمكتبة " اقرأ نون السحار"، والتي تمت تحت إشراف مكتبة مصر العامة الرئيسة بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، حيث تم تجهيز المكتبة على أعلى مستوى فني، بالتعاون مع مؤسسة "مكسيم الخيرية" التابعة لمجموعة مكسيم الاستثمارية، ومن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، التي تحرص على إمداد المكتبة بالإصدارات والسلاسل المعرفية المتعددة، كما قامت مكتبة مصر العامة، بتجهيز المكتبة عبر فهرسة وتصنيف الكتب بها، إلى جانب توفير مكتبة متنقلة تابعة لها لإجراء الأنشطة الثقافية بجوار المكتبة لخدمة طلاب المدارس وأهال المنطقة.

وتقع المكتبة على محور شينزو أبي، بمدينة نصر، وتبلغ مساحتها الكلية 625 مترًا مربعًا، منها 105 مترًا مربعًا مخصصة للقراءة للكبار، و16 مترًا مربعًا مخصصة للأطفال، كما تضم المكتبة مساحة خارجية تصل إلى 300 متر مربع، وتخصص كحديقة مفتوحة، وتحتوي على 6000 كتاب في مجالات المعرفة كافة.