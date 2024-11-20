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بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء

04:39 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، مؤتمرًا صحفيًا، وذلك بمقر مجلس الوزراء.

ويأتي المؤتمر الصحفي في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات الجديدة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي
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