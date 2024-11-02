زيارة مفاجئة لوزير الإسكان ومحافظ الجيزة بمحطة رفع صرف صحي الهرم الحلزونية

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقدَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في زيارة مفاجئة، اليوم السبت، سير العمل بمحطة رفع صرف صحي الهرم الحلزونية، الواقعة على طريق ترعة المنصورية بجوار كفر نصار- فيصل، عقب اجتماعهما لاستعراض مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الجيزة بمختلف مكونات محطة رفع صرف صحي الهرم الحلزونية؛ لمتابعة مدى الالتزام بالمعايير القياسية لأعمال التشغيل والصيانة، ووجود العاملين بمواقعهم، وانتظام سير العمل بمختلف مكونات المحطة؛ حيث شدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمظهر العام للمحطة.

واستمع المهندس شريف الشربيني، والمهندس عادل النجار، إلى شرح تفصيلي من مسؤولي تشغيل محطة رفع صرف صحي الهرم الحلزونية، عن سير العمل بها، والذين أوضحوا أن المحطة تعمل بطاقة 600 ألف م3 يوميًّا، وتخدم منطقة الأهرامات، وتستقبل مياه الصرف الصحي الواردة من محطة خوفو، وترسا 6، وكفر نصار، وترسا 5، ومساكن الضباط.

ورافق وزير الإسكان ومحافظ الجيزة في جولتهما، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب الوزير، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والمهندس محمد نور، السكرتير العام المساعد.





