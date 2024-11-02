وزير السياحة يبحث سبل تعزيز التعاون مع شركة جوجل مصر

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كتب- محمد أبو بكر:

في لقاءٍ جمعه بالرئيس التنفيذي لشركة جوجل في مصر، هشام الناظر، بحث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة.

حضر اللقاء عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد شعبان، معاون الوزير للخدمات الرقمية.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد يوم السبت، مجموعة من الأفكار لتعزيز التعاون بين الوزارة وشركة جوجل، خاصةً في مجال الترويج السياحي لمصر.

وتهدف الجهود إلى إبراز البلاد كوجهة سياحية شابة ونابضة بالحياة، بما يتماشى مع سياسة الوزارة الترويجية الحالية التي تركز على التسويق الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتم استعراض آليات التعاون الممكنة، بما في ذلك الترويج للمقصد السياحي المصري من خلال تعاون مع منظمي الرحلات لتوسيع الحملات الترويجية المشتركة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتنشيط السياحي في الأسواق المستهدفة.

كما تم البحث عن سبل لتسليط الضوء على مدن ووجهات معينة لجذب المزيد من السائحين من فئات ذات إنفاق مرتفع.

وتناول الاجتماع إمكانية الاستفادة من التقنيات والخدمات التي تقدمها جوجل لرفع وعي المستخدمين بالمواقع السياحية في مصر.

كما تم مناقشة استخدام تقنية "Street View" لتعريف المستخدمين بمناطق مصر المختلفة، بما في ذلك المحلات التجارية والمعالم السياحية.

علاوة على ذلك، ناقش الحضور مقترح التعاون في مجال تدريب العاملين بالوزارة لرفع كفاءتهم في التحول الرقمي، مما يمكنهم من تعزيز جهود الترويج السياحي.

واستعرض مسؤولو جوجل خلال الاجتماع آخر مستجدات التعاون القائم بين الشركة والوزارة، وأشاروا إلى الإحصائيات التي تم إعدادها لرصد حجم البحث الإلكتروني عن مصر، بالإضافة إلى الطلب السياحي على الوجهات المختلفة.

كما قدمت شركة جوجل اقتراحًا للتعاون مع الوزارة في الترويج لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.