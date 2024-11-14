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كامل الوزير: سيتم تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراض زراعية

05:58 م الخميس 14 نوفمبر 2024

الفريق كامل الوزير

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل: كان هناك منشآت صناعية منشأة على أراض زراعية أو مزرعة دواجن أو مواشي، وسيتم النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراض زراعية وذلك لتقنين المصانع المنشأة بالفعل.

وأضاف كامل الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم طرح 1124 قطعة أرض بمساحة 8.5 مليون متر مربع خلال الآونة الأخيرة في 14 محافظة.

الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل المصانع المقامة على أراض زراعية تقنين المصانع
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