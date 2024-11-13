212 مليون خدمة.. ماذا قدمت مبادرات "100 مليون صحة" خلال 6 سنوات؟

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مبادرات الصحة العامة، التي أُطلقت تحت شعار "100 مليون صحة"، قدمت 212 مليونًا و878 ألف خدمة طبية خلال السنوات الست الماضية، منذ انطلاقتها في أكتوبر 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية استفاد منها 94 مليون مواطن من مختلف الفئات العمرية، بدءًا من الأطفال الرضع وحتى كبار السن.

وانطلقت المبادرة الأم للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية في أكتوبر 2018، تلتها 14 مبادرة أخرى شملت جميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين في البلاد.

وأضاف عبدالغفار في بيان، أن المبادرات ركزت على تعزيز الوعي الصحي بأهمية تبني أنماط حياة صحية وتجنب عوامل الخطر المسببة للأمراض غير السارية، كما عملت على الكشف المبكر عن الأمراض وتوفير المتابعة والعلاج المجاني للحالات المكتشفة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على توسيع نطاق هذه المبادرات بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030.

جوائز دولية

وأشار عبدالغفار إلى أن مبادرات "100 مليون صحة" تُعدّ من أبرز وأهم الأحداث الصحية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث اعتمدت على تقديم خدمات الكشف المبكر والتوعية والعلاج المجاني للمواطنين.

ولفت إلى أن مصر حصلت على المستوى الذهبي في الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية في القضاء على فيروس "سي"، كما نالت جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية لعام 2024، وجائزة ATscale لتوسيع فحص الرؤية والسمع للأطفال في سن المدرسة للعام ذاته.

كما أوضح أن مصر حصلت على عضوية الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية ممثلةً عن إقليم الساحل والصحراء، فضلاً عن اختيارها مقرًا للوكالة العربية للدواء "وعد". إضافة إلى ذلك، سجلت مصر خمسة أرقام قياسية في موسوعة "جينيس العالمية" في مجالات الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، بمعدل 6,000 حالة كشف خلال 8 ساعات فقط.

وتشمل حزمة المبادرات الرئاسية مجموعة من البرامج الصحية، مثل مبادرة الكشف المبكر وعلاج فيروس "سي"، دعم صحة المرأة، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، الكشف عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، فحص المقبلين على الزواج، الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم للأطفال، الكشف عن الأمراض الوراثية، الرعاية المستمرة لكبار السن، ودعم الصحة النفسية ضمن مبادرة "صحتك سعادة"، وعلاج أطفال الضمور العضلي الشوكي، إضافة إلى الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد والوقاية من فيروس "سي" لطلاب المدارس.

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