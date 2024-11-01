بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. مواعيد المترو بالخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي

كتب- محمد أبو بكر:

بدأ في الـ 12 منتصف ليلة أمس الخميس، تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024، بناء على قرار مجلس الوزراء، الذي نص على تغيير الساعة في الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويهتم عدد من المواطنين، بالبحث عن مواعيد المترو 2024 بعد تطبيق التوقيت الشتوي.

ويرصد "مصراوي"، مواعيد تشغيل المترو 2024 بالخطوط الثلاثة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية (حلوان- المرج الجديدة - شبرا- المنيب) الساعة 5:15 ص

- قيام آخر قطار من المرج وحلوان 11:40 م

- قيام آخر قطار من شبرا 11:55 م

- قيام آخر قطار من المنيب 12:05 ص

- قيام آخر قطار من محور روض الفرج 11:55 م

- قيام آخر قطار من عدلي منصور 11:29 م

- قيام آخر قطار من جامعة القاهرة 11:52 م

-ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر والخطين الثاني والثالث بالعتبة الساعة 12:00 ص

-ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 م

-يتم تقابل آخر قطارات بالخطين الأول والثاني بمحطة السادات الساعة 12:25 ص

- يبدأ العمل بالخط الأخضر الثالث الساعة 5 ص وينتهي الساعة 12 ص

ويهتم عدد من المواطنين، بالبحث عن مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف بعد تطبيق التوقيت الشتوي، وهي كما يلي:

ويرصد "مصراوي"، عن مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف بعد تطبيق التوقيت الشتوي، كما يلي:

يبدأ العمل بالقطار الكهربائي الخفيف LRT الساعة 6 صباحاً وينتهي العمل الساعة 11 مساءً

-قيام أول قطار من عدلي منصور: 6:00 صباحًا

-قيام أول قطار من الفنون والثقافة: 6:05 صباحًا

-قيام أول قطار من مدينة المعرفة: 6:56 صباحًا

-قيام آخر قطار من عدلي منصور: 10:30 مساءً

-قيام آخر قطار من الفنون والثقافة: 10:05 مساءً

-قيام آخر قطار من مدينة المعرفة: 10:10 مساءً