قومي الطفولة يطلق مبادرة "صاحبوهم تكسبوهم" لدعم الأهالي في تنشئة الأطفال والمراهقين

كتب - أحمد جمعة:

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة مبادرة جديدة تحت شعار "صاحبوهم تكسبوهم"، بهدف توفير حزمة من الاستشارات التربوية للآباء والأمهات ومقدمي الرعاية حول أساليب التربية الإيجابية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أهمية دعم الآباء والأمهات ومساندتهم في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة وصحية تقوم على احترام الطفل والاستماع إلى أفكاره ومراعاة مشاعره، بما يسهم في خلق طفل سوي نفسيًا ومتوازن.

وأضافت السنباطي، بحسب بيان، أن مبادرة "صاحبوهم تكسبوهم" ستقدم مجموعة من النصائح التربوية من خلال استشاريين متخصصين في تعديل السلوك وخبراء في هذا المجال، وستتضمن العديد من الموضوعات التي تناسب كل مرحلة عمرية، بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة مرورًا بفترة المراهقة، وأهم المشكلات التي تواجه الآباء مع طرح حلول عملية لمواجهتها.

وأوضحت السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل أيضًا كافة الاستشارات والاستفسارات من الأهالي من خلال خط نجدة الطفل 16000، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كما يقدم المجلس خدمة الدعم النفسي من خلال وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل.

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