إعلان

BBC

قومي الطفولة يطلق مبادرة "صاحبوهم تكسبوهم" لدعم الأهالي في تنشئة الأطفال والمراهقين

01:37 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

الدكتورة سحر السنباطي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب - أحمد جمعة:

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة مبادرة جديدة تحت شعار "صاحبوهم تكسبوهم"، بهدف توفير حزمة من الاستشارات التربوية للآباء والأمهات ومقدمي الرعاية حول أساليب التربية الإيجابية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أهمية دعم الآباء والأمهات ومساندتهم في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة وصحية تقوم على احترام الطفل والاستماع إلى أفكاره ومراعاة مشاعره، بما يسهم في خلق طفل سوي نفسيًا ومتوازن.

وأضافت السنباطي، بحسب بيان، أن مبادرة "صاحبوهم تكسبوهم" ستقدم مجموعة من النصائح التربوية من خلال استشاريين متخصصين في تعديل السلوك وخبراء في هذا المجال، وستتضمن العديد من الموضوعات التي تناسب كل مرحلة عمرية، بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة مرورًا بفترة المراهقة، وأهم المشكلات التي تواجه الآباء مع طرح حلول عملية لمواجهتها.

وأوضحت السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل أيضًا كافة الاستشارات والاستفسارات من الأهالي من خلال خط نجدة الطفل 16000، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كما يقدم المجلس خدمة الدعم النفسي من خلال وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل.

لمتابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس والمبادرة:

https://www.facebook.com/NCCMEgypt

https://www.youtube.com/@NCCMEgypt157

https://www.instagram.com/national_council_for_childhood/

الدكتورة سحر السنباطي المجلس القومي للطفولة والأمومة ساليب التربية الإيجابية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الصحة: تعزيز جهود التبرع بالأعضاء من خلال مبادرة "تبرع مصر حياة"

إعلان

إعلان

22 صورة ترصد تسليح الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني
قائد الجيش الثانى الميدانى: جاهزون لأى مهام نكلف بها وندرك حجم التحديات
"أصبحت واجبة".. قومي الاتصالات: ندرس زيادة أسعار خدمات الاتصال
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف