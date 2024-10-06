أجواء معتدلة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد طقس الأحد أجواء خريفية معتدلة في المساء والصباح الباكر بينما تبقي الأجواء حارة خلال فترة النهار، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا التي تعمل علي تلطيف الأجواء.

كما تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر علي بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وقد تكون كثيفة علي مناطق السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الأمواج من ( 1:1.5) متر، أما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة ومضطربة، وارتفاع الأمواج من (1.5: 2.5) متر.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد :

العظمى الصغرى

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 22

السواحل الشمالية الشرقية 29 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 33 24

شمال الصعيد 32 19

جنوب الصعيد 36 23