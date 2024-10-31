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الأرصاد تنشر أول خريطة تحذيرية لعدم استقرار الطقس.. اعرف الظواهر بمحافظتك

11:00 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الجمعة 1 نوفمبر 2024، قائلًا:"أولى حالات عدم الاستقرار بفصل الخريف"

ونشرت "الأرصاد"، خريطة تحذيرية لأولى حالات عدم استقرار حالة الطقس في فصل الخريف، حيث يدل كل لون بالخريطة على مستوى الخطورة المتوقع حدوثها.

وجاءت الخريطة التحذيرية، كما يلي:

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وبحسب بيان ا"الأرصاد"، تشهد حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الجمعة تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس الأرصاد
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