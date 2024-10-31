الركوب مجاني.. خريطة تشغيل 100 أتوبيس لنقل رواد المنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، خطة تشغيل تفصيلية لنقل رواد المنتدى الحضري العالمي مجانًا خلال فترة انعقاده، وذلك للمسجلين لحضور الفعاليات عبر منصة المنتدى (https://wuf.unhabitat.org/wuf12). وتشمل الخطة تشغيل 100 أتوبيس صديق للبيئة (30 أتوبيس غاز – 70 أتوبيس كهرباء) لتيسير حركة تنقلاتهم من وإلى مقر انعقاد المنتدى بمركز المنارة.

وتقرر أن تكون مواعيد الخدمة من الساعة 6:15 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، عبر 9 محطات رئيسية في نطاق القاهرة الكبرى، بنظام التفويج المباشر بحيث تنطلق الأتوبيسات من المحطات الرئيسية المحددة إلى مقر انعقاد الفعاليات دون توقف في محطات أخرى، وذلك بزمن تقاطر يصل إلى 10 دقائق في أوقات الذروة. المحطات تشمل: (التجمع الثالث - المهندسين - الاستاد - شيراتون - عبد المنعم رياض - العباسية - المعادي - دريم بارك - التجمع الأول)، مع توافر كود الإتاحة الخاص بذوي الهمم بنسبة 30% من الأتوبيسات.

وأشار بيان الوزارة إلى التنسيق مع شركة "أوبر" لتوفير خدمة نقل مخفضة السعر من وإلى مركز المنارة باستخدام "بروموكود" خاص سينشر عبر منصة المنتدى (التطبيق الخاص بالمنتدى). كما أُتيح تطبيق إلكتروني عبر رابط تحميل QR (https://drive.google.com/drive/folders/1iTNKkx_a4-CPm-43DHHIYeinUbTwkfSg) لخدمة رواد المنتدى لمعرفة مواعيد وأماكن الأتوبيسات، ويتضمن التطبيق (مواعيد الأتوبيسات - خريطة للمسارات - إمكانية تخطيط رحلات باستخدام وسائل النقل العام الأخرى بالقاهرة مثل المترو، والقطار الكهربائي، وحافلات النقل العام).

كما أتاحت وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، دليلاً لخدمة رواد المنتدى عبر الموقع الرسمي لوزارة النقل المصرية (www.mot.gov.eg) ومنصة المنتدى الرسمية (https://wuf.unhabitat.org/wuf12). يشتمل الدليل على تعريف بالخدمة المقدمة لرواد المنتدى، وبيانات محطات الانطلاق (اسم المحطة – الموقع الجغرافي على خرائط جوجل – مواعيد الانطلاق ذهابًا وإيابًا)، بالإضافة إلى خريطة للمسارات Schematic Map. وتم تخصيص رقم واتساب (01210126662) لخدمة العملاء باللغتين العربية والإنجليزية.

وستقوم وزارة النقل، خلال فعاليات المنتدى، بمراقبة الخدمة وجودتها عبر غرفة التشغيل التابعة لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمتصلة بالأتوبيسات من خلال 100 جهاز POS، حيث توفر المتابعة اللحظية لسير الحافلات وإتاحة معرفة موعد القيام والوصول وبيانات السائق الذي يقوم بالرحلة.

جدير بالذكر أن وزارة النقل وفرت 10 حافلات أخرى (7 من شركة أكتا و3 من الشركة القابضة للنقل البري والبحري) للخدمات اللوجستية للمنتدى.