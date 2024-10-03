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وزير السياحة يبحث مع نائب وزير الثقافة بالسعودية التعاون بين البلدين بمجال الآثار

05:00 م الخميس 03 أكتوبر 2024

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

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كتب- محمد أبو بكر:

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حامد بن محمد فايز، نائب بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، والذي أنابه وزير الثقافة السعودي، نظرًا لوجود التزام طارئ له، حيث شهد اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين مصر والسعودية في مجال الآثار.

حضر اللقاء الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وراكان بن إبراهيم الطوق، مساعد وزير الثقافة السعودي.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون في مجال المتاحف، وأعمال الحفائر الأثرية وتوثيقها، وإقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية بالسعودية لإلقاء الضوء على الحضارة المصرية العريقة.

كما تم الحديث عن مشروع متحف الحضارات الذي تقوم المملكة العربية السعودية بتأسيسه حاليًا والمقرر افتتاحه خلال الربع الثاني من عام 2026 ومناقشة إمكانية قيام وفد متخصص برئاسة مدير متحف الحضارات بزيارة مصر للقاء الوزير والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال المتاحف.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها الوزير للعاصمة السعودية الرياض لعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع عدد من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، والتي استهلها بلقاء معالي أحمد الخطيب، وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، ومناقشة آليات الترويج السياحي المشترك وزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار وزير الثقافة بالسعودية
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