استمرار انخفاض الحرارة.. توقعات طقس الـ 5 أيام المقبلة

كتب - مصراوي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءا من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل، على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يسود خلال الأيام المقبلة طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على جميع البلاد معتدل الحرارة ليلا، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة,

وأشارت إلى أنه تظهر خلال الأيام المقبلة شبورة مائية خفيفة من الطرق الزراعية والسريعة المجاورة للمسطحات المائية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة صباحا على مناطق من شمال البلاد مما يسمح مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأعلنت الهيئة، وجود فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم الأربعاء على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية في أوقات متفرقة، مع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء من البلاد.