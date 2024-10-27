محافظة القاهرة: تخصيص 100 أتوبيس صديق للبيئة لخدمة المنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، اصطفاف أتوبيسات النقل العام بعدد 100 أتوبيس صديق للبيئة تعمل بالكهرباء والغاز جهّزتها هيئة النقل العام بالقاهرة وذلك لخدمة ضيوف المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة "WUF12" والذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل وتم وضع الملصقات الخاصة بالدعاية للمؤتمر عليهم.

كما تضمنت زيارة وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، تفقد الأعمال النهائية لإنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لساحتي انتظار جديدتين للسيارات تسعان أكثر من 1200 سيارة خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة في المنتدى الحضري العالمي.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، إلى عرض من اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، حوّل التجهيزات الموجودة في الأتوبيسات التي تم توفيرها لضيوف المنتدى من الهيئة وجميعها صديقة للبيئة وتم تجهيز 15 أتوبيسًا منها لخدمة ذوي الهمم.

وتابعت الدكتورة منال عوض، ومحافظ القاهرة، جهود فرق الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، للانتهاء من تجهيز وتخطيط ساحتي الانتظار وتخطيط الأرض من مداخل ومخارج وسلالم بكل تجهيزاتها ووضع اللافتات الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية.

جاء ذلك بحضور اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، والعميد وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة، ومسئولي مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.