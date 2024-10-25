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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد بدر بالسويس

01:09 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

مسجد بدر بالسويس

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد بدر بمدينة بورتوفيق بمحافظة السويس.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ علي محمود شميس.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، هو "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا" - مخاطبة الناس جميعًا بأحسن الكلام في عالم الواقع أو السوشيال ميديا، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

صلاة الجمعة السويس مسجد بدر بورتوفيق
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