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التوقيت الشتوي في مصر 2024.. مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة

11:16 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

مواقيت الصلاة

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تطبيق مصراوي

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كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن مواقيت الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر خلال الفترة القادمة.

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.

ووفق الهيئة، فإن مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، تشهد تأخير مواعيد الصلاة لمدة ساعة واحدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، صدق في 16 إبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى.

وبشأن موعد تطبيق تطبيق التوقيت الشتوي 2024، فإنه يتم تطبيقه في تمام الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الحالي، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة في التوقيت الشتوي 2024.

وبشأن موعد انتهاء التوقيت الصيفي لعام 2024، فإنه سيكون خلال يوم الجمعة الأولى من شهر نوفمبر 2024، حيث تقديم إعادة عقارب الساعة 60 دقيقة للخلف، وتصبح الساعة الـ11 عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة.

ويرصد "مصراوي"، مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر، كما يلي:

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