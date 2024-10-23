أمطار بهذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالظواهر الجوية)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 مترين والرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

العاصمة الإدارية 28 18

6 أكتوبر 28 19

بنها 27 19

دمنهور 27 20

وادي النطرون 28 19

كفر الشيخ 27 19

المنصورة 27 18

الزقازيق 28 18

شبين الكوم 27 18

طنطا 27 18

دمياط 27 20

بورسعيد 26 20

الإسماعيلية 28 18

السويس 29 19

العريش 26 20

رفح 25 19

رأس سدر 30 18

نخل 25 11

كاترين 23 9

الطور 28 20

طابا 27 18

شرم الشيخ 31 22

الإسكندرية 27 21

العلمين 26 21

مطروح 26 20

السلوم 25 18

سيوة 28 15

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 22

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 30 23

حلايب 29 24

أبو رماد 30 23

رأس حدربة 29 24

الفيوم 29 19

بني سويف 29 18

المنيا 29 18

أسيوط 30 17

سوهاج 30 18

قنا 31 19

الأقصر 32 21

أسوان 32 21

الوادي الجديد 31 17

أبوسمبل 33 22