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الثقافة تعرض أفلام مهرجان جامعة بدر بسينما المرأة بالهناجر

05:00 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

سينما الهناجر بساحة الأوبرا

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كتب- محمد شاكر:

تقيم سينما الهناجر بساحة الأوبرا التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، أمسية سينمائية جديدة من أمسيات نادى سينما المرأة، والذي يقدم هذا الشهر عروضا لأفلام مهرجان "جامعة بدر السينمائي لأفلام الطلاب- الدورة الأولى"، وذلك في السادسة مساء اليوم الاثنين ٢١ أكتوبر.

حيث يعرض النادي أفلام: "فيلم 16 مللي" للمخرج عبد الله جاد، الحائز على جائزة أفضل مخرج، وفيلم "البديل" للمخرج مازن فوزي الحائز على جائزة أفضل فيلم، وفيلم "سرقة منتصف الليل" للمخرجة رغدة كرم، وفيلم "أوضتين وصالة" للمخرج مينا ماهر، وفيلم: توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبة.

يعقب العروض ندوة نقاشية حول الأفلام يشارك فيها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، وتديرها الناقدة شاهنده محمد على مديرة نادى سينما المرأة.

سينما الهناجر صندوق التنمية الثقافية أفلام مهرجان جامعة بدر سينما المرأة بالهناجر المركز القومي للسينما أفلام جامعة بدر السينمائي لأفلام الطلاب فيلم البديل فيلم 16 مللي فيلم سرقة منتصف الليل
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