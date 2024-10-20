وزير الزراعة: 4,1 مليار دولار حصيلة الصادرات الزراعية

كتب- محمد نصار:

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 6.9 مليون طن بقيمة تبلغ 4.1 مليار دولار.

جاء ذلك خلال إلقاء الوزير بيانه بشأن محاور خطة الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي المصري، أمام مجلس النواب المصري، اليوم الأحد.

وقال "فاروق"، إن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة نظرًا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري.

وأكد الوزير، أن الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تمثل نحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، و25% من الأيدي العاملة.