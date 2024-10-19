رئيس الوزراء: مشروعات الصرف الصحي تمثل أولوية هامة على أجندة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية برطباط غرب مغاغة، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وخلال تفقد المحطة، أكد رئيس الوزراء أن مشروعات الصرف الصحي تمثل أولوية هامة على أجندة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مُشيرًا إلى أن الدولة تعمل على التوسع في نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي بجميع قرى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما بقرى محافظات الصعيد، والمناطق المحرومة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن وزارة الاسكان تحرص على الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، منوهاً إلى أن عدد القري المستهدفة بمحافظة المنيا، في إطار المبادرة الرئاسية، يبلغ ۱۹۲ قرية، بعدد 5 مراكز، هي: العدوة، وديرمواس، ومغاغة، وملوي، وأبو قرقاص.

وأضاف وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خدمات الصرف الصحي المتكامل بعدد 39 قرية بمحافظة المنيا، موضحاً أنه تم تنفيذ تلك المشروعات بعدد 19 قرية قبل بدء المبادرة الرئاسية، بينما تم تنفيذ باقي المشروعات بعدد ٢٠ قرية في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح الشربيني، أنه جار استكمال تنفيذ باقي مشروعات الصرف الصحي بعدد ١٥٣ قرية، ضمن المبادرة الرئاسية، بنسبة تنفيذ إجمالية 54%، تشمل: 95% نسبة تنفيذ شبكات الانحدار، و٧٤% نسبة تنفيذ الأعمال المدنية لمحطات الرفع، و٨٤% نسبة تنفيذ خطوط الطرد، و٧٥% نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بمحطات المعالجة.

وفيما يخص مشروعات الوصلات المنزلية للصرف الصحي بمحافظة المنيا، نوه الوزير إلى أنه تم الانتهاء من التنفيذ بعدد ٨٥ قرية، وجار التنفيذ بعدد ٩٦ قرية، بنسبة تنفيذ تتعدي ٥٠%، وتم التوجيه بالإسراع بمعدلات التنفيذ في عدد 11 قرية بلغت نسبة التنفيذ بها أقل من 50%.

وتطرق الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لإنشاء محطات معالجة جديدة، إلى جانب تحسين كفاءة محطات المعالجة القائمة بمختلف المحافظات، والعمل على تحسين نظم التشغيل، طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه الصرف المعالجة.

وفيما يخص الموقف التنفيذي التفصيلي لمشروعات الصرف الصحي المتكامل بمحافظة المنيا، لفت الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه جار العمل على تنفيذ 173 شبكة للصرف الصحي، و177 خط طرد، و177 محطة رفع، مشيراً إلى أن معدلات التنفيذ حققت تقدماً كبيراً بأغلب المواقع.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث استعرض مكونات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية برطباط ، ونظام عملها، موضحاً أنها مُصممة للعمل بقدرة مُعالجة تصل إلى ٢٠ ألف م٣/ يوم، ومُقامة على مساحة تبلغ نحو ١١ فداناً، مُنوها إلى أن المحطة تخدم حوالي ٢٠٠ ألف نسمة في ١٧ قرية بمنطقة غرب مغاغة، وبلغت تكلفة إنشائها حوالي ٦٥٠ مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمحطة، أشار اللواء إيهاب خضر، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل بنسبة ١٠٠%، وجار حالياً إجراء تجارب التشغيل.



كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته بالمحطة، إلى شرح حول الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي لقرى غرب مغاغة، والذي تشرف على تنفيذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث أوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف شبكات الانحدار الجارى تنفيذها بقرى المشروع، منوها إلى أن نسب التنفيذ تتراوح ما بين ١٠٠% إلى ٧٠%.

وفي ختام جولته بمحطة المعالجة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، على التقاط صورة تذكارية مع العاملين بالمحطة.