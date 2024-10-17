الرسول يعبر قناة السويس.. قصة رؤيا الشيخ عبدالحليم محمود بنصر أكتوبر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

في مثل هذا اليوم، قبل 46 عاما رحل الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية في 17 أكتوبر من عام 1978، الذي تولى منصبه في الـ 27 من مارس عام 1973، قبل انتصارات أكتوبر بسبعة أشهر.

وبعد أن تولى الشيخ عبدالحليم محمود منصب شيخ الأزهر، كان القوات المسلحة تستعد لمعركة العبور العظيم، ورأي في منامه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعبر قناة الناس، وقال عنها الإمام الأكبر الراحل إنها كانت علامة على الانتصار على العدو الإسرائيلي.

وقال الدكتور أشرف الفيل أحد علماء الأزهر، إن الدكتور عبدالحليم محمود كان من أولياء الله الصالحين ورؤيته بتحقيق النصر في أكتوبر كانت سببا في رفع الروح المعنوية لدى الرئيس محمد أنور السادات وجنود القوات المسلحة الأبطال، ومنحهم بعضا من الثقة والطمأنينة.

وأضاف الفيل خلال إحدى حلقات برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة الناس، والذي يقدمه الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي، أن الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق رأى في منامه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعبر قناة السويس ومعه جنود الجيش المصري وعلماء ومشايخ الأزهر، ونقل ذلك إلى الرئيس السادات.

وأشار الدكتور أشرف الفيل، إلى أن الشيخ عبدالحليم محمود حينما نقل رؤياه إلى الرئيس السادات كان ذلك سببا في رفع معنوياته وجعلته يخوض المعركة بكل ثقة وطمأنينة، لافتا إلى أن الشيخ عبدالحليم محمود ظل يدعو الناس من على منبر الأزهر ويطلب من الجميع للمشاركة في رفع العدوان من على مصر، وأدى ذلك إلى تحقيق النصر بإذن الله.

ومن جانبه، قال الشيخ خالد الجندي، إن الشيخ عبدالحليم محمود كان دائما ما يتواجد في الخطوط الأمامية على الجبهة وهذه كانت أماكن خطرة إلا أنه لم يعبأ بذلك، وكان دائما يذهب إلى الجنود ويقضي وقته داخل الخطوط الأمامية يصلي بهم ويشحذ هممهم، ما كان سببا في تحقيق النصر العظيم بإذن الله.

ويذاع برنامج لعلهم يفقهون من السبت إلى الخميس على قناتي "dmc والناس" ويرأس تحريره الدكتور محمد عامر.