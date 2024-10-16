منها مصر.. وزيرة التخطيط: البنك الدولي يعتمد منهجية جديدة في التقييم السنوي للدول

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن اعتماد البنك الدولي منهجية جديدة لتغيير التقييم السنوي للدول، بما في ذلك مصر.

وأوضحت المشاط، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه المنهجية تُعرف بمعايير "بيزنس كريدي" وهي تُعد ذات أهمية كبيرة لأنها تقدم وسيلة لتقييم ومقارنة أداء الدول المختلفة وفقًا لمجموعة موحدة من المعايير.

وأكدت أن التزام مصر بتطبيق هذه المعايير سيسهم في تحسين تصنيفها الدولي ويعزز من جاذبيتها للاستثمارات الخارجية.

وأضافت المشاط أن الحكومة المصرية تعمل بشكل جاد ومؤسسي للالتزام بتلك المعايير في إطار تنفيذ المشروعات المختلفة، بهدف تحقيق تقدم ملحوظ في التقييمات الدولية خلال السنوات القادمة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحويلات المصريين من الخارج حققت رقمًا قياسيًا خلال الشهر الماضي، حيث وصلت إلى 3 مليارات دولار. وأشار إلى أن هذه التحويلات تمثل دعمًا قويًا للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنها تلعب دورًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة، وتُعد من العناصر الأساسية التي تسهم في تقوية الاقتصاد وتعزيز النمو.