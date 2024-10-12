محافظ الجيزة: ضبط 175 حالة مخالفة لسيارات السرفيس - (صور)

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حملات جهاز السرفيس والنقل الجماعي للقضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، أنه تم تنظيم 15 حملة رئيسية مكبرة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعى بمعاونة الإدارة العامة للمرور بالجيزة على الخطوط الرئيسية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن؛ للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير، ومنع الإنتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية لتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 175 حالة مخالفة متنوعة للسائقين شملت تقسيم خطوط السير، وعدم الإلتزام بتعريفة الركوب، والانتظار خارج المواقف الرسمية.

وشملت الحملات، شوارع ومحاور "ربيع الجيزي، والسودان، والنهضة، وفيصل، ومشعل، والمريوطية، واللبيني، والمنيب، والكيت كات، والوراق، وإمبابة، وأسفل الطريق الدائري".

وتم إزالة موقف عشوائي بشارع مراد بحي جنوب الجيزة، وتنظيم تواجد سيارات السرفيس داخل المواقف الرسمية لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وكلف محافظ الجيزة، بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وفقًا للقانون، واستمرار الحملات اليومية؛ لضبط جميع المخالفات والتعامل معها.