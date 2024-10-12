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BBC

شبورة وبرودة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

08:00 ص السبت 12 أكتوبر 2024
  • عرض 13 صورة
    تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
  • عرض 13 صورة
    تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
  • عرض 13 صورة
    تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
  • عرض 13 صورة
    تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
  • عرض 13 صورة
    تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
  • عرض 13 صورة
    تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
  • عرض 13 صورة
    تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
  • عرض 13 صورة
    تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
  • عرض 13 صورة
    تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
  • عرض 13 صورة
    تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
  • عرض 13 صورة
    تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
  • عرض 13 صورة
    تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
  • عرض 13 صورة
    تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت حتى الخميس 17 أكتوبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، مع وجود رياح معتدلة.

وبداية من يوم الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة شبورة مائية السواحل الشمالية الأرصاد
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