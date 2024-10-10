خدمات وإنارة مستشفيات.. تفاصيل احتفال الصحة باليوم العالمي للصحة النفسية

كتب- أحمد جمعة:

احتفلت وزارة الصحة والسكان باليوم العالمي للصحة النفسية من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات تحت شعار "الصحة النفسية في مكان العمل"، على مستوى المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مختلف محافظات مصر.

وبحسب بيان اليوم، يأتي هذا الاحتفال في إطار اهتمام الدولة بالصحة النفسية، وبرعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم 624 ألفًا و929 خدمة طبية بالعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، في مختلف تخصصات الطب النفسي وعلاج الإدمان، وذلك منذ يناير 2024 وحتى أكتوبر الجاري.

من جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن فعاليات الاحتفال بدأت في التاسع من أكتوبر، بإضاءة 24 مستشفى ومركزًا للصحة النفسية في 15 محافظة، بالإضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة العلمية، التي تضمنت الندوات التثقيفية للمرضى وذويهم، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والمسابقات التي قدمتها الأمانة للأطفال المترددين على العيادات بالمستشفيات.

وأضافت عبدالمقصود أن الفعاليات شملت تنظيم ندوات توعوية داخل عدد من مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية حول أضرار التدخين والمخدرات، وتأثيرها على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تصحيح مفهوم الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي، لما لذلك من تأثير إيجابي في تغيير المفاهيم الخاطئة لدى الشباب والمجتمع.

كما أشارت إلى تنظيم ماراثون للجري في العديد من المحافظات بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، حيث شمل الماراثون مستشفيات طنطا، دمياط، بنها، الخانكة، حلوان، الدميرة، بني سويف، مركز شبرا قاص، مستشفى عباس حلمي، مركز علوان، بالإضافة إلى تنظيم مباريات كرة قدم للمرضى.

يُذكر أن اليوم العالمي للصحة النفسية يُحتفل به في العاشر من أكتوبر كل عام، وتهتم وزارة الصحة والسكان بالصحة النفسية للمواطنين من خلال تنظيم حملات وندوات دورية تهدف إلى رفع الوعي النفسي لدى المرضى وأسرهم. كما تقدم مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خدمات واستشارات الصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية في المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة، بالإضافة إلى المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

تعمل الوزارة دائمًا على التوسع في خدمات الصحة النفسية المقدمة، ودمج هذه الخدمات في الوحدات الصحية والمراكز الطبية، ضمن خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

رابط المنصة الوطنية للصحة النفسية وعلاج الإدمان: