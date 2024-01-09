مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن نائب في دعوى التعدي على الأرض الزراعية

كتب- نشأت علي:

رفض مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب رفع الحصانة عن النائب هشام الحاج علي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، في دعوى بالتعدي على الأرض الزراعية.

واستعرض الدكتور محمد شوقي، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، في الدعوى المقامة ضده بشأن التعدي على الأرض الزراعية

وانتهى التقرير برفض الطلب، نظرا لحصوله على براءة سابقة في الدعوى وتبين كيديتها.