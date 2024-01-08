"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد استقرار في حالة الطقس اليوم وحتى غدا الثلاثاء، وتعتبر درجات الحرارة خلال فترة النهار أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين إلى 3 درجات.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن ارتفاع درجات الحرارة سببه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع وجود كتل هوائية صحراوية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة فترة سطوع أشعة الشمس.

وأكدت غانم، أنه بداية من يوم الأربعاء ستتغير الكتل الهوائية الشمالية وتكون باردة قادمة من البحر المتوسط وتعمل على تراجع درجات الحرارة بشكل كبير.

وتابعت: تنخفض الحرارة بشكل كبير لتسجل على القاهرة بين 18 و19 درجة، وهذا هو المعدل الطبيعي في فصل الشتاء، بجانب وجود نشاط للرياح يعمل على الإحساس بمزيد من البرودة".

وأكدت أنه يوجد فرص أمطار على المناطق الشمالية بداية من يوم الأربعاء وتمتد إلى مناطق من الوجه البحري وتصل خفيفة إلى بعض المناطق من القاهرة.