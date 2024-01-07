"سلامة الغذاء" تبحث مع نظيراتها السعودية زيارة صادرات المنتجات المصرية

كتب- مصراوي:

بحثت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال اجتماع عن بعد، مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية؛ آلية زيارة صادرات المنتجات المصرية من الخضروات والفاكهة المجمدة ومنتجات الألبان، من خلال تكثيف الزيارات الفنية من الجانب السعودي في الفترة القادمة، بالإضافة إلى السماح بفتح الأسواق السعودية أمام منتجات البيض المبستر والأسماك المعبأة ذات المنشأ الأوروبي.

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي الـ 48 الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة، وذلك عن الفترة من 30 ديسمبر – 5 يناير.

وذكر التقرير، أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 69 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 5 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما تم إدراج 13 مصنعًا بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 46 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة، وجارٍ إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2209 أذون تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5470 رسالة بنحو 210 آلاف طن لعدد 1800 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 545 صنفًا من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الفاصوليا والطماطم الأسبوع الماضي قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن لكل منهما، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 6 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 5 آلاف طن.

ومثلت السعودية وإيطاليا وأمريكا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية، خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 166 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا، الأسبوع الماضي، المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1300 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 1260 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 642 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1310 رسائل بنحو 310 آلاف طن لعدد 735 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 158 صنفًا من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 84 دولة، ومثلت رومانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها بلغاريا، روسيا، إندونيسيا وأوكرانيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية، الأسبوع الماضي، أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 405 رسائل، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 227 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 210 رسائل.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 55 منتجًا و6 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 415 منتجًا جديدًا، وأصدرت 5 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1151 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و507 عينات لأغذية معدة للتصدير، و370 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 129 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 15 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية والفيوم، وتم تسجيل مضرب أرز واحد بمحافظة دمياط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 30 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 26 شكوى وجارٍ فحص 4 آخرى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 525 منشأة غذائية؛ للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات "المنوفية، الغربية، بني سويف، الشرقية، العاشر من رمضان وشمال سيناء"، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 21 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية؛ للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1619 فرعًا لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن 3 حملات مشتركة على 22 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضري عدم وجود تراخيص ضد منشأتين.

وتم تسجيل 447 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 529 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 181 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص، ومأموريتين للمواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات "الشرقية، الإسماعيلية، الجيزة، السويس، البحيرة، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية والقليوبية"، وتم تسجيل مخزنين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستيفاء مخزن واحد ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 259 مخزنًا.

كما تم معاينة واستيفاء 3 مواقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظتي القاهرة والإسماعيلية.

وشاركت الهيئة، في الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية المعنية بإدارة الوجبة المدرسية لجميع مديري الإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية؛ للتنسيق لإدارة منظومة الوجبات المدرسية للفصل الثاني من العام الدراسي 2023 – 2024.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات "البحيرة، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية والدقهلية".

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 60 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات "أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر وجنوب سيناء"، وتم تسجيل مطعم واحد، وفندق واحد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 24 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات "القاهرة، الغربية، أسيوط، القليوبية، المنوفية وقنا"، وتم تسجيل وحدتي طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت وحدة واحدة للاشتراطات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 298 طلب تظلم واردًا من الموانئ المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 12 زيارة رقابية على مراكب/ سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل موردين بالهيئة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، وتم استيفاء مجزر لحوم واحد لاشتراطات الهيئة، وجارٍ إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وشاركت الهيئة في اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ومديرية الطب البيطري وإدارة شئون البيئة، والمعنية باستلام المجزر الآلي للحوم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذي تم تطويره طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء، 4 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظتي القاهرة والشرقية.

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي؛ للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، شن فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 42 حملة تفتيشية موسعة على 360 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن شعرية و200 كجم شوكولاتة يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 4 آلاف عبوة مواد غذائية غير مطابقة للموصفات القياسية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 10 منشآت غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 14 قرار نيابة، وإعدام عدد من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية (منتجات ألبان، عصائر) ومواد غذائية مختلفة.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 167 محضرًا تنوعت ما بين محاضر ضبط وسحب عينات ونقص اشتراطات صحية لكمية من المواد الغذائية تقدر بطني ( ألبان، منتجات عطارة، خضروات)، وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 39 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، دمياط، كفر سعد، فاراسكور).

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستهلك، مديرية التموين والتجارة الداخلية)، حيث تم المرور على 18 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام مواد غذائية مجهولة المصدر، وتحرير 11 محضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر عدم وجود ترخيص للمنشأة، وتم العرض على جهات التحقيق.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 15 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 61 منشأة غذائية بنطاق مركزي (الزقازيق، ديرب نجم)، أسفرت عن إعدام 393 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (زيوت طعام، مخبوزات، صلصة)، وتحرير 3 محاضر نقص اشتراطات سلامة غذاء.

كما تم إعادة المرور على 22 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 13 حملة تفتيشية على 78 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، والتي تظهر عليها علامات الفساد (أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان، كيك)، حيث تم إعدام المنتجات المضبوطة، وتحرير 6 محاضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، الخانكة، كفر شكر، الخصوص)، وتمت عملية إعدام المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بشن 9 حملات على 161 منشأة غذائية وسياحية، أسفرت عن ضبط وتحرير 6 محاضر إعدام لكمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم مصنعة، شوكولاتة، جبن رومي، منتجات عطارة، عصائر طازجة، سناكس، بسكويت)، وتم أخذ تعهدي تصحيح إجراءات لمنشآت غذائية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 12 حملة على 12 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 12 حملة على 30 منشأة غذائية في نطاق مراكز (طهطا، سوهاج، المراغة)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام عدد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، أجبان، مقرمشات)، وتم تحرير 4 محاضر وأخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وتم تنفيذ قرار نيابة واحد.

كما قام الفرع بشن حملة مكبرة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وتم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الظاهرية، وتحرير 12 محضر جنح وإعدام تلك المنتجات (لحوم مجمدة، مقرمشات، عصائر).

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر بالمرور على 45 منشأة غذائية؛ للتأكد من تطبيق تلك المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، كما شن الفرع حملتين مشتركتين مع (جهاز حماية المستهلك، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، التموين)، أسفرت عن تحرير 11 محضر عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم شن حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط 550 كجم فول سوداني يظهر عليه علامات التلف ويشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة.