أبرز 7 مشاهد في احتفال الأقباط بعيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

السيسي عن البابا تواضروس: له مواقف لا يصنعها إلا رجال مخلصون يحبون



كتب- إسلام لطفي:

شهدت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم السبت، العديد من المواقف والمشاهد من المصلين فور وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد.

وتمثلت المشاهد في:

سيدة ترفع لافتة "السيسي رئيسي".

الرئيس السيسي يصافح المصلين ويهنئهم بعيد الميلاد.

المصلون يلتقطون العديد من الصور للرئيس السيسي فور دخوله الكاتدرائية

السيسي يرد على تحية المصلين أثناء سيره في الممر المؤدي إلى منطقة "الخورس" في مقدمة الكنيسة.

أجواء مليئة بالود والمحبة والتقدير للفتة التي اعتاد الرئيس على تقديمها في عيد الميلاد من كل عام.

سيدة ترفع صورة مرسومة باليد للرئيس السيسي.

الأطفال في الصفوف الأمامية للمصلين في الكاتدرائية.