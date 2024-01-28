برلماني يطالب وزارة الرياضة برد أموال الصيانة لمراكز الشباب

كتب- نشأت علي:

أنتقد النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مسئولي شركة المدن التابعة لوزارة الشباب، مؤكدًا أن سوء إدارة الشركة وعدم صيانتها تسبب في تلف ملاعب النجيل الصناعي.

وأكد "سويلم"، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، علي ضرورة استدعاء وزير الشباب، بسبب عدم تنفيذ شركة المدن الخطة التي تقدمت بها للجنة الشباب، بشأن تغيير النجيل الصناعي التالف وصيانة الملاعب صيانة كاملة، مشيرًا إلى أن إهمال شركة المدن لأعمال الصيانة بعد بمثابة إهدار للمال العام.



وطالب وزارة الشباب برد الأموال التي صرفت على مراكز الشباب بدعوى صيانة الملاعب وهو الأمر الذي لم يحدث، وذلك حتى يتمكن كل مركز من صيانة الملاعب التابعة له بعد تجاهل وزارة الشباب لأعمال الصيانة.

وطالب "سويلم"، بتحمل مديونيات أحد مركز شباب بالقليوبية لدي وزارة الأوقاف وذلك من خلال تدخل مباشر من الوزير الدكتور أشرف صبحي، مع وزير الأوقاف حتي يتمكن الشباب من ممارسة الرياضة خاصة أن وزارة الأوقاف هددت بسحب ارض المركز بسبب عدم سداد المديونيات.

وأشار إلي أن الفاعليات التي تقوم بها وزارة الشباب ،وتنفق عليها ملايين الجنيهات لا تحقق أي فائدة، ويجب توظيف تلك الأموال في صيانة الملاعب التي تعرضت للتلف.