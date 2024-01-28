الطقس اليوم.. أمطار وبرودة والعظمى بالقاهرة 18 مئوية

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أسبوع الأمطار والصقيع.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات توقعات حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بين قبل قليل، إنه يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد مائل للدفء جنوبا.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري.

وحول توقعات درجات الحرارة العظمى اليوم على مناطق الجمهورية، فهي على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 22 درجة مئوية.