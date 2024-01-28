معرض الكتاب.. فريدة فهمي: الفنان علي رضا وقف فرقة رضا على رجلها

كتب- محمد شاكر:

احتفى الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمئوية الفنان علي رضا ضمن محور شخصيات مصرية بالبرنامج الثقافي للمعرض.

تحدث في الندوة الفنانة فريدة فهمي، والمخرج عادل محمد عوض، وأدار الندوة الكاتبة جيهان الغرباوي.

وكشفت جيهان الغرباوي أن علي رضا أول مصري كُتبَ في بطاقته مهنة راقص، وذلك في الأربعينات، لكنه لم يأخذ التكريم الذي يليق به من جوائز الدولة إلا أنه في حياته جوائز كثيرة جدا عالمية مهمة.

وتطرقت الراقصة الكبيرة فريدة فهمي إلى حياتها مع الفنان علي رضا، مؤكدة أنه كان زوجا مثاليا عظيما، ونادرا ما تجد إنسانا مثله في فهمه ومعاملته للناس.

وأضافت: علي رضا كان دينامو فرقة رضا وهو من جعلها تقف على رجليها وعافر كثيرا من أجلها، وخاض مواقف كثيرة جدا من أجل فرقة رضا التي أصبحت عالمية وحصلت على جوائز عالمية، مضيفة: "كان يحب أن يشجع الفنانين أيا كانوا، ومن الصعب جدا الحديث عن علي حتى بعد مرور كل هذه السنوات من وفاته".

وتابعت: "عندما تقدم لي الفنان علي رضا للزواج، وافقت على الفور، وعشت معه 34 عاما من السحر والسعادة مدة زواجنا".

فيما أكد المخرج عادل عوض أن الفنان علي رضا علامة كبيرة جدا في تاريخ الاستعراض العربي فقد كان شابا يغوى الرقص ويدخل مسابقات رقص ويكسب في زمن الأجانب فيه يعيشون في مصر من دول كثيرة، ومصر وقتها كانت ملجأ للأجانب الهاربين من الحرب العالمية الثانية، وكان يحب الرقص فقط، وأسرة علي رضا هي أسرة فنية، ووالده كان رجلا مثقفا.

وتابع عادل عوض: "عند سن معينة أحب علي رضا الإخراج وعمل مساعد مخرج مع كبار المخرجين، مثل حسين الإمام ويوسف شاهي، كاشفا أنه علي رضا عندما قرر عمل فيلم إجازة نصف السنة كان أول فيلم استعراضي في تاريخ السينما المصرية".