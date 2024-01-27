الشاعر ياسر الأطرش يشارك بـ "عمر مستأجر" و "أكاذيب نحبها" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

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يشارك الشاعر والإعلامي ياسر الأطرش بديوان "عمر مستأجر" وكتاب "أكاذيب نحبها"، وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته المنعقدة خلال الفترة من 24 يناير 2024 إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ديوان "عمر مستأجر" صدر لـ "الأطرش" عن منشورات جدل، أما كتاب "أكاذيب نحبها" صدر عن دار مدارك في المملكة العربية السعودية.

يضم كتاب "أكاذيب نحبها" تحقيقات تناولت أشهر قصائد العرب ليصل في نهايته إلى القصص الحقيقية للقصائد وينسبها لشعرائها الحقيقين، وذلك بتتبع منهيجة البحث التاريخي والأدبي وعلوم اللغة.

"أكاذيب نحبها" يقسم إلى 3 أبواب؛ تحقيقات وأسرار القصائد ومحكيات، وهو نتاج عاملين كاملين في برنامج "ضمائر متصلة" الثقافي الذي يقدمه ياسر الأطرش على شاشة تلفزيون سوريا.

ياسر الأطرش، شاعر وإعلامي سوري، ولد في مدينة سراقب عام 1973، يقدم ويعد برنامج "ضمائر متصلة" على شاشة تلفزيون سوريا، حصل على عضوية اتحاد كتاب العرب عام 1999. شارك عام 2007 في برنامج أمير الشعراء ووصل إلى المراحل النهائية، وتوج بدرع ولقب شاعر الحرية بعد منافسة 3 شعراء في مسابقة دولة قطر عام 2011.

صدر لياسر الأطرش، قشٌّ ضفائرها لعُشكْ (1994) لمهيار أرجوحة من حمام (1996) من القش حتى سقوط الحمام (1998) بين السر وما يخفى (2000) قصائد حب دمشقية (2000) – مجموعة مشتركة وقلبي رغيف دم مستدير (2002) كلا (2004) أنا إنسان (2013) قاموس الضوء(2015) وإني قليل فكوني كثيري (2016) في هجاء البلاد (2018).

كما توج بجوائز عديدة، منها؛ جائزة د. سعاد الصباح للإبداع الأدبي 1995 الكويت جائزة الأمم المتحدة – اليونيسيف – لأدب الأطفال 2002 دمشق جائزة ربيعة الرقي للشعر أعوام 1997- 2001- 2005 جائزة المزرعة لأدب الأطفال 2002 السويداء جائزة عكاظ للشعر أعوام 1995 – 1999 – 2001 جائزة مهرجان الشيخ بدر أعوام 2003 – 2006 جائزة أبي العلاء المعري للشعر أعوام 2001 - 2002 جائزة أثير الشعرية - المركز الثالث عام 2016.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024، ينعقد في دورته الحالية تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وذلك على مساحة 80 ألف م2، ويضم 5 صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.