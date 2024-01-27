معرض الكتب 2024.. قصور الثقافة تقدم إصدارات بأسعار مخفضة وعروض غنائية لمدة أسبوع

كتب- محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، حتى الخميس المقبل 1 فبراير، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ومن أبرز تلك الفعاليات المشاركة الثرية بمعرض "القاهرة الدولي للكتاب" في دورته الـ55 والمقام حتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقدم هيئة قصور الثقافة خلاله أحدث إصدارات سلاسلها التي تتجاوز 120 عنوانا بأسعار مخفضة للجمهور، بالإضافة إلى العروض الغنائية والاستعراضية للفرق الفنية لرواد المعرض يوميا، واللقاءات الثقافية مع الأطفال، وورش الإبداعات الفنية والحكي الشعبي والألعاب الشعبية، وتنظيم زيارات وجولات لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر" والإسكان المطور بديل العشوائيات.

ويستضيف الأسبوع مجموعة من الشباب من أبناء المحافظات الحدودية وهي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، حلايب وشلاتين، أطفال "أبو رماد" بالبحر الأحمر، والأسمرات بالقاهرة، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم في النواحي الثقافية والفنية كافة من خلال ورش العمل والنقاشات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وفي اليوم ذاته تستقبل محافظة الجيزة "مشروع المسرح المتنقل" بحديقة إمبابة والمنفذ لخدمة المناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

وتشهد محافظة المنيا يوم الاثنين المقبل استمرار فعاليات برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" والذي ينظم ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

وضمن الأنشطة الأدبية يشمل هذا الأسبوع مجموعة من اللقاءات والأمسيات بالمحافظات، من أبرزها استمرار الاحتفاء بذكرى الروائي الكبير يحيى حقي.

كما تضم الأجندة مجموعة من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها محاربة الفكر المتطرف، تنمية الوعي السياسي، المشاكل السلوكية للأطفال وغيرها.

من ناحية أخرى تواصل هيئة قصور الثقافة احتفالاتها المقامة خلال إجازة نصف العام الدراسي، ويواصل قصر السينما بجاردن سيتي عرض الأفلام العربية والعالمية مجانا للرواد، والتي يعقبها ندوات بحضور نخبة من النقاد والمتخصصين.

ويحفل هذا الأسبوع بعدد من الورش الفنية بمواقع الهيئة في المحافظات منها تعليم رسم البورتريه، الرسم بالتظليل، هذا إلى جانب ورش الإيقاعات الشرقية، الأداء الحركي، وورش المشغولات اليدوية ومنها الكروشيه والأوريجامي، وغيرها.