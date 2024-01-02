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بالصور- ضبط 11 طن ظبط دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف

05:19 م الثلاثاء 02 يناير 2024
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • عرض 17 صورة
    ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
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بني سويف- حمدي سليمان:

قاد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، حملة مكبرة على عدد من المنشآت التجارية، و بعض المحلات والمنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى، لمواجهة كافة صور الغش التجاري، واحتكار السلع، والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها.

وقد تمكنت الحملة التي شارك فيها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع مباحث التموين، والطب البيطري، من ضبط والتحفظ على 11 طن دقيق مدعم عثر عليها بمخبأ سري داخل مخبزين لإنتاج الخبز السياحي، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لمحل جزارة، والتحفظ على نصف طن لحوم مجهولة المصدر مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما جرى خلال الحملة غلق وتشميع 8 عيادات خاصة "غير مرخصة"، بها أدوية مهربة، وأخرى منتهية الصلاحية، فضلا عن غلق محلين للنظارات الطبية ومعمل تحاليل طبية بدون ترخيص.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط دقيق مدعم السوق السوداء محافظة بني سويف حملة مكبرة الغش التجاري احتكار السلع

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