بفضل المبادرات الرئاسية.. متحدث الصحة يكشف معدل انخفاض الإصابة بأورام الثدي

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر تحصل اليوم على إشهاد آخر من منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الدولية لأبحاث السرطان، التي تقول إن النموذج المصري في التعامل مع السرطان وخاصة سرطان الثدي "نموذج ينبغي الاحتذاء به".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها "عبد الغفار" على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السادس عشر لسرطان الثدي وأمراض النساء والأورام المناعية، بأحد فنادق القاهرة.

وأضاف: "المنظمة تدعو كل الدول للاقتداء بالنموذج المصري وهذا يؤكد أن الدولة المصرية تضع الصحة على رأس أولوياتها، كما أن النجاحات التي حققتها مصر في القضاء على فيروس سي أو سرطان الثدي مبادرات وبتوجيهات من الرئيس لكي يؤكد أن الصحة على رأس الأولويات والحياة الكريمة هدف رئيسي للدولة المصرية".

وأوضح أنه عندما بدأت مبادرة صحة المرأة، كانت معدلات تشخيص أورام الثدي في المراحل الثالثة والرابعة تزيد عن 60 بالمئة، أما الآن بعد المبادرة فمعدلات التشخيص انخفضت إلى 30 بالمئة ويتم تشخيص الأورام في المراحل الأولى بنسبة 29 بالمئة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكا، أن "الاكتشاف والتشخيص المبكر لسرطان الثدي يعني الشفاء التام".