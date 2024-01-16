رئيس البورصة السلعية: نستهدف طرح عدد من الحاصلات الزراعية قريباً

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، إن البورصة تستهدف خلال الفترة المقبلة طرح عدد جديد من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية، وكذلك المعادن، والقطن والأرز وأيضا الطاقة بعد نجاح البورصة السلعية في تداول 9 منتجات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن ضمن الحاصلات الزراعية: القطن، والأرز والفول والسمسم، أما السلع الغذائية ستكون الجلوكوز، والنباتات الزيتية، وكذلك اللحوم والدواجن، أما المعادن ستكون الذهب والفضة، والحديد والألمونيوم، وأيضا سيتم طرح مواد طاقة وبترول تتمثل في البتروكيماويات.

وأوضح عشماوي أن البورصة السلعية تستهدف تحويل الأسواق المنظمة إلى أسواق منظمة، مشيرا إلى أن أهم مميزات البورصة السلعية هي أحد الآليات لضبط الأسعار فهي لا تكون الآلية الوحيدة في التسعير، كما أنها تعمل علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، مما تقلل الوسطاء، كما توفر تقارير وإحصائيات دورية فيما يتعلق بتداول السلع، بالإضافة إلى أنها أحد الآليات للتحوط.

وأشار عشماوى إلى انه كان هناك دائما سؤال يدور لدى البعض حول كيف اسجل نفسي على البورصة، وتم عمل دورات تدريبية نتج عنها تسجيل 1450 شركة على المنصة، وعدد المتداولين 500 شركة أي أن 30% من الشركات يتم تداول على 9 سلع في المنصة لافتا إلى أن أول سلعة تم تداولها على منصة السلع، في نوفمبر 2020 وهي القمح، ثم كان هناك سلعة الذرة والردة وكانت الكميات المتداولة 129 ألف طن، وكذلك تم طرح سبائك الذهب والفضة على منصة السلع بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين، لصالح التجار،