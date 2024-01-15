"خارجية النواب": فقدان الثقة في دور الإدارة الأمريكية كوسيط نزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كتب- نشأت علي:

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن موقف الإدارة الأمريكية الحالية من العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب إسرائيل جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الشهور الثلاثة الماضية، عرقلت خلالها الإدارة الأمريكية الحالية سعي المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار واستخدمت حق الفيتو ضد إرادة المجتمع الدولي الرافض لتلك الممارسات والتي تبلورت في الجمعية العامة للأمم المتحدة والبيان الختامي الذى أصدرته مصر عقب قمة القاهرة للسلام، يمثل فقدانًا شعبيًّا للثقة في دور الإدارة الأمريكية كوسيط نزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية، في تصريح عقب اجتماع اللجنة مع السفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، أن أعضاء اللجنة طالبوا مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية بإبلاغ المسؤولين الأمريكيين بفقدان ممثلي الشعب المصري الثقة في دور الإدارة الأمريكية الحالية كوسيط نزيه يعول عليه في الاطلاع بمسؤوليته تجاه الجانب الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الإدارة الأمريكية الحالية لم تقم بدورها كإحدى القوى الدولية المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين والحفاظ على الاستقرار الإقليمى والعالمي؛ بل انحازت لحكومة إسرائيلية يغلب عليها التطرف وارتكاب الجرائم الوحشية التي ترتب عليها بشكل جزئي توسع دائرة الصراع؛ مما يضر بمصالح كل الأطراف.

وثمنت اللجنة ما قام به الشعب الأمريكي من مظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني، ومنددة بما يحدث في غزة، وكذا المسؤولين الذين وقفوا ضد تلك الممارسات باعتبارها ضد الإنسانية، ومن هذا المنطلق ندعو الإدارة الأمريكية للاستماع إلى الرأي العام الأمريكي الداخلي.