أمطار و برودة شديد.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة

الأرصاد: أمطار متوسطة على هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض، حيث نتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تراجع الحرارة والأحساس بمزيد من البرودة.

وأكدت أن كميات الأمطار تزيد بمعدل أكبر عن الأيام الماضية، وتنحصر فقط على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لافتة إلى أنه يوجد نشاط للرياح نتيجة الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، والتي تجعل الطقس مائل للبرودة نهارا، بارد إلى شديد البرودة خلال فترات الليل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة خلال فترة الليل تنخفض بشكل كبير، وتصل درجة الحرارة بين 10 لـ 12، وفي الصعيد تصل درجة الحرارة لـ 5 درجات، وفي مناطق بـ سيناء تصل حد الصقيع.

وطالبت المواطنين بتوخي الحذر من التقلبات الجوية، والشبورة المائية في الساعات الصباحية، وأن الأيام المقبلة سيكون هناك مزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية.