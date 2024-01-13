وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يتفقدان مركز سيطرة شبكة الطوارئ والسلامة

كتب- محمد نصار:

اختتم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، زيارته لمحافظة الشرقية، بتفقد مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والجاري إنشاؤه بمقر ديوان عام المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية بالمحافظات.

وقدم الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، شرحًا تفصيليًا لوزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية عن مكونات المركز وتمت الإشارة إلى أن المركز يتكون من قاعة اجتماعات لمتخذي القرار من قيادات المحافظة ومنصة لحضور ومتابعة العمليات ومكان مخصص لمشغلي المنظومة ومركز معلومات Data center وصالة عرض مزودة بشاشات ومكتب لمدير المنظومة وخدمات لوجستية.

وأضاف نائب المحافظ، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام تم تزويده بأجهزة للسويتش و Servers وأجهزة ربط بين المحافظة والمديريات وبين المديريات والشركات والهيئات والمراكز والمدن والمرور ومديرية الأمن والإسعاف تعمل على مدار 24 ساعة من خلال 3 نوبتجيات عمل.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تدريب عدد من مشغلي المنظومة بمركز التدريب التابع لوزارة التنمية المحلية بسقارة وذلك لرفع قدرات العاملين لتشغيل المنظومة بجودة وكفاءة والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وسرعة الانتهاء من كل المراكز بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، سعي الدولة عبر الشبكة الوطنية لربط عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتا إلى أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل، كما أن مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ستقدم لأبناء جميع المحافظات خدمات كبيرة وسريعة في حالة الحوادث التي يتعرضون لها وسرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة تلك المشكلات.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة سيساهم في تحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وتوفير البيانات والمعلومات لمتخذي القرار وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة، بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن وإدارة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

وفي نهاية الزيارة، أهدى محافظ الشرقية، شعار المحافظة، لوزير التنمية المحلية، تقديرًا لمجهوداته الدائمة في تنفيذ العديد من المشروعات على أرض المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين في الخارج

"التعليم": إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية من امتحانات أبنائنا بالخارج

أمطار غزيرة ورياح.. ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم

وزيرة الهجرة: تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية.. ومحفزات جديدة الفترة المقبلة