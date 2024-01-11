"مصر الطيران" الناقل الرسمي لنجمي كرة اليد أحمد الأحمر وإبراهيم المصري

كتب- محمد عبيد:

وقّعت شركة مصر للطيران الناقل الوطني بروتوكول تعاون تسويقي مع نجمي كرة اليد أحمد الأحمر، لاعب نادي الزمالك، وإبراهيم المصري، لاعب النادي الأهلي، لتكون الشركة الناقل الرسمي للنجمين.

وقع البروتوكول الطيار محمد موسى، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وتأتي هذه الخطوة من منطلق حرص الشركة على الاهتمام بالرياضة وتشجيعًا للشباب المصري الذين يمتلكون المواهب والمهارات في مختلف المجالات وخاصة الرياضية.

وأعرب اللاعبان عن سعادتهما بالتعاون مع مصر للطيران، متمنين تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات مع مصر للطيران.

جدير بالذكر أن اللاعب أحمد الأحمر، قد حصل مع منتخب مصر على 5 بطولات أمم إفريقيا لكرة اليد، وحصل مع نادي الزمالك على الدوري المصري 7 مرات، و4 مرات على كلٍ من بطولة السوبر المصري وكأس مصر، و6 مرات على دوري الأبطال الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الإفريقي، واحترف في عدة أندية آسيوية وخليجية حصل خلالها على العديد من الألقاب.

ويعد اللاعب إبراهيم المصري، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، من أفضل مدافعي العالم في آخر نسختين من كأس العالم 2021 و2023 وأولمبياد طوكيو 2020، كما حصل مع النادي الأهلي على كأس السوبر الإفريقي 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس الكؤوس الإفريقية 3 مرات.