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BBC

جنوب إفريقيا: هجوم حماس لا يمكن أن يبرر انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية

01:50 م الخميس 11 يناير 2024

حركة حماس

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كتب- محمود عبدالرحمن:

قال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن هجوم حماس لا يمكن أن يبرر انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أن خطابات المسؤولين الإسرائيليين التي تحرض على إبادة في غزة توجه أفعال الجنود الإسرائيليين على الأرض.

وتابع الفريق، أن المواد التي قدمناها تؤكد أن إسرائيل ترتكب ما يمكن أن يوصف بإبادة جماعية، مشيرا إلى أن الوضع في غزة غير مسبوق وحقوق الفلسطينيين يجب حمايتها.

وأكمل الفريق القانوني، أن 13 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي عبروا عن دعمهم للقضية المرفوعة مما يؤكد ضرورة اتخاذ المحكمة تدابير مؤقتة، موضحا أن إسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.

وأوضح الفريق القانوني، أن محاولة إسرائيل تبرير هجومها على حماس لن ينقذها من نية ارتكاب الإبادة بحق جميع الفلسطينيين في غزة، مضيفا أنه من الضروري أن تقوم الدول بواجبها في منع الإبادة تجاه الفلسطينيين والدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بذلك/ مطالبا من محكمة العدل من خلال التدابير المؤقتة أن تمنع أفعال الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

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