رئيس الوزراء يتفقد شركة "يان جيانغ إيجيبت" المحدودة للمنتجات

كتب- محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، شركة "يان جيانغ إيجيبت" المحدودة للمنتجات، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة تيدا للاستثمار.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن "تيدا" تعد أحد أهم شركاء النجاح بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتخطى استثماراتها بالمنطقة نحو 2 مليار دولار، من خلال ما يقرب من 140 منشأة صناعية وخدمية.

وتفقد رئيس الوزراء خط السحب المباشر للخامات، ومراحله التي تشمل التغذية بالمواد الخام للأقمشة، والتمشيط، والفرن، والتبريد، والأوزان، والفحص، والتقطيع، والتعبئة، بالاضافة إلى تفقد المخزن ونماذج المنتجات النهائية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من جانغ ريكس، المدير العام للشركة، الذي أشار إلى أن الشركة تمثل استثمارًا صينيًا، وتختص بنشاط إنتاج منتجات النظافة الصحية، وتصنيع أقمشة غير منسوجة من منتجات صناعية، وأفلام بولي إيثيلين، وملونات البلاستيك "ماستر باتش".

وأوضح المدير العام للشركة، أن المشروع يقوم بإنتاج وبيع الخامات الأساسية لصناعات مستلزمات النظافة الصحية، من خلال إنتاج الأفلام البلاستيكية التي تستخدم في إنتاج حفاضات الأطفال، وأفلام المناديل التي تستخدم في إنتاج المناديل المبللة، كما يقوم بالتصدير إلى عدد من الدول منها المملكة العربية السعودية، والتشيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وجنوب إفريقيا، وتعد مزودًا رئيسيًا لشركة بروكتر آند جامبل العالمية.

وأضاف جانغ ريكس، أن المشروع يقام على مساحة نحو 132.812 ألف م2، بتكلفة استثمارية 18 مليون دولار، وقد بدأ الإنتاج الفعلي هذا العام، ويوفر فرص عمل مباشرة لنحو 160 عاملًا مصريا، و15 صينيًا، وتصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى حوالي 11280 طن أقمشة غير منسوجة من ألياف صناعية، و2500 طن أفلام بولي إيثيلين، و900 طن ملونات البلاستيك "ماستر باتش".

وأشار المدير العام للشركة، إلى أن المشروع يضم في مراحله الحالية 3 خطوط إنتاج، بينها خط لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة مجهز بأحدث خطوط الإنتاج بخبرات صينية، ومزود بنظام الكشف عن العيوب الأوتوماتيكي عالي الدقة، لمنتجات عالية الجودة، بالإضافة إلى دقة معالجة عالية وأداء مستقر، ويعمل بسرعة مميزة للإنتاج عالي السرعة، واستعرض تفاصيل العملية التصنيعية لعملية تصنيع الأقمشة غير المنسوجة وغيرها من المنتجات.

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