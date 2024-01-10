أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر القطارات في 500 ألف نقطة بيع جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من محافظة الإسكندرية وكفر الشيخ، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على باقى السواحل مع تقدم الوقت.

وجاءت أماكن الأمطار على النحو التالي:

- متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

- خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

- تكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة .

- كما أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز ٣ أمتار.

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